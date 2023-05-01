ZenBusiness Salarii

Salariul de la ZenBusiness variază de la $105,470 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $175,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ZenBusiness . Ultima actualizare: 9/2/2025