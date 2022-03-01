Z Holdings Salarii

Salariul de la Z Holdings variază de la $43,619 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $74,625 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Z Holdings . Ultima actualizare: 11/27/2025