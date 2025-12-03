Director de Companii
Yext
  • Salarii
  • Tehnolog Informații (IT)

  • Toate salariile Tehnolog Informații (IT)

Yext Tehnolog Informații (IT) Salarii

Pachetul median de compensație pentru Tehnolog Informații (IT) la Yext totalizează $115K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Yext. Ultima actualizare: 12/3/2025

Pachetul Median
company icon
Yext
Analyst
New York, NY
Total pe an
$115K
Nivel
Analyst
Salariu de bază
$110K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Yext?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Yext, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la Yext ajunge la o compensație totală anuală de $140,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Yext pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este $95,000.

Alte Resurse

