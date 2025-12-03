Director de Companii
Compensația totală medie pentru Servicii Clienți in Nigeria la Yellow Card App variază de la NGN 7.58M la NGN 11M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Yellow Card App. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Interval Comun
Interval Posibil
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Yellow Card App?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Servicii Clienți la Yellow Card App in Nigeria ajunge la o compensație totală anuală de NGN 10,995,411. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Yellow Card App pentru rolul de Servicii Clienți in Nigeria este NGN 7,576,669.

Alte Resurse

