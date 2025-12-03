Director de Companii
Yanolja
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist Securitate Cibernetică

  • Toate salariile Analist Securitate Cibernetică

Yanolja Analist Securitate Cibernetică Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la Yanolja variază de la $90K la $131K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Yanolja. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie

$103K - $118K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$90K$103K$118K$131K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Securitate Cibernetică contribuțiis la Yanolja pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Yanolja?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Securitate Cibernetică oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la Yanolja ajunge la o compensație totală anuală de $131,111. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Yanolja pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este $90,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Yanolja

Companii Similare

  • Lyft
  • PayPal
  • Amazon
  • Apple
  • Spotify
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yanolja/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.