Compensația totală medie pentru Vânzări in Poland la Yalantis variază de la PLN 110K la PLN 154K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Yalantis. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie

$32.4K - $39.2K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Yalantis?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Yalantis in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 154,303. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Yalantis pentru rolul de Vânzări in Poland este PLN 110,407.

