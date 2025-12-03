Director de Companii
Yalantis
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Resurse Umane

  • Toate salariile Resurse Umane

Yalantis Resurse Umane Salarii

Compensația totală medie pentru Resurse Umane in Ukraine la Yalantis variază de la UAH 984K la UAH 1.43M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Yalantis. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie

$27K - $30.7K
Ukraine
Interval Comun
Interval Posibil
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Resurse Umane contribuțiis la Yalantis pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Yalantis?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Resurse Umane oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Yalantis in Ukraine ajunge la o compensație totală anuală de UAH 1,434,194. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Yalantis pentru rolul de Resurse Umane in Ukraine este UAH 984,489.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Yalantis

Companii Similare

  • Uber
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalantis/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.