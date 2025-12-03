Yadro Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Russia la Yadro variază de la RUB 7.95M la RUB 11.29M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Yadro. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie $116K - $137K Russia Interval Comun Interval Posibil $102K $116K $137K $145K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Arhitect de Soluții contribuțiis la Yadro pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Yadro ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Arhitect de Soluții oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.