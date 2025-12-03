Director de Companii
Y Combinator
Y Combinator Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Singapore la Y Combinator variază de la SGD 170K la SGD 242K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Y Combinator. Ultima actualizare: 12/3/2025

$150K - $177K
Singapore
$132K$150K$177K$187K
Care sunt nivelurile de carieră la Y Combinator?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Y Combinator in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 241,917. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Y Combinator pentru rolul de Inginer Software in Singapore este SGD 170,394.

Alte Resurse

