Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United Kingdom la XYZ Robotics variază de la £58.4K la £83.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la XYZ Robotics. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie $89.4K - $105K United Kingdom Interval Comun Interval Posibil $78K $89.4K $105K $111K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La XYZ Robotics, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la XYZ Robotics ?

