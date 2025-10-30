Director de Companii
XPO Logistics
Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in United States la XPO Logistics totalizează $142K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la XPO Logistics. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Total pe an
$142K
Nivel
L4
Salariu de bază
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la XPO Logistics in United States ajunge la o compensație totală anuală de $163,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la XPO Logistics pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $142,000.

