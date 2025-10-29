Director de Companii
Xperi
Xperi Manager Inginerie Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in India la Xperi totalizează ₹6.51M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xperi. Ultima actualizare: 10/29/2025

Pachetul Median
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹6.51M
Nivel
SDM 3
Salariu de bază
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
Bonus
₹781K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Xperi?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Xperi, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Xperi in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹8,303,372. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Xperi pentru rolul de Manager Inginerie Software in India este ₹6,853,645.

Alte Resurse