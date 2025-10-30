Director de Companii
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la XPENG Motors 小鹏汽车 totalizează $300K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la XPENG Motors 小鹏汽车. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Total pe an
$300K
Nivel
L5
Salariu de bază
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la XPENG Motors 小鹏汽车?
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la XPENG Motors 小鹏汽车 in United States ajunge la o compensație totală anuală de $430,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la XPENG Motors 小鹏汽车 pentru rolul de Inginer Software in United States este $280,000.

