Compensația totală medie pentru Inginer Hardware in China la XPENG Motors 小鹏汽车 variază de la CN¥245K la CN¥348K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la XPENG Motors 小鹏汽车. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

CN¥279K - CN¥330K
China
Interval Comun
Interval Posibil
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la XPENG Motors 小鹏汽车 in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥348,473. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la XPENG Motors 小鹏汽车 pentru rolul de Inginer Hardware in China este CN¥245,446.

