Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Brazil la XP totalizează R$590K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la XP. Ultima actualizare: 10/29/2025

Pachetul Median
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total pe an
R$590K
Nivel
L5
Salariu de bază
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$390K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la XP in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$1,053,824. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la XP pentru rolul de Manager Inginerie Software in Brazil este R$533,017.

