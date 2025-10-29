Xona Space Systems Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in United States la Xona Space Systems variază de la $186K la $265K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xona Space Systems. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie $212K - $251K United States Interval Comun Interval Posibil $186K $212K $251K $265K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Program contribuțiis la Xona Space Systems pentru a debloca!

Care este calendarul de dobândire la Xona Space Systems ?

