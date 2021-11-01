Director de Companii
Xiaomi
Xiaomi Salarii

Salariul de la Xiaomi variază de la $19,587 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $522,375 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Xiaomi. Ultima actualizare: 9/11/2025

Inginer Software
Median $43.6K
Contabil
$49.8K
Manager Operațiuni de Afaceri
$124K

Dezvoltare Afaceri
$106K
Servicii Clienți
$24.1K
Inginer Hardware
$56.5K
Marketing
$197K
Manager de Produs
$69.8K
Manager de Proiect
$45.3K
Vânzări
$51.3K
Analist Securitate Cibernetică
$19.6K
Manager Inginerie Software
$522K
Arhitect de Soluții
$236K
Manager Program Tehnic
$47.1K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Xiaomi este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $522,375. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Xiaomi este $53,899.

