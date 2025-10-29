Compensația pentru Inginer Software in New Zealand la Xero variază de la NZ$88.5K pe year pentru Associate Software Engineer la NZ$186K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in New Zealand totalizează NZ$142K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xero. Ultima actualizare: 10/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Xero, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)