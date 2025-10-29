Director de Companii
Compensația pentru Inginer Software in New Zealand la Xero variază de la NZ$88.5K pe year pentru Associate Software Engineer la NZ$186K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in New Zealand totalizează NZ$142K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xero. Ultima actualizare: 10/29/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Xero, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Xero in New Zealand ajunge la o compensație totală anuală de NZ$186,432. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Xero pentru rolul de Inginer Software in New Zealand este NZ$141,670.

Alte Resurse