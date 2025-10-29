Director de Companii
Xero
Xero Vânzări Salarii

Compensația totală medie pentru Vânzări in Singapore la Xero variază de la SGD 99.1K la SGD 135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xero. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+SGD 75.5K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Xero, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Xero in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 135,199. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Xero pentru rolul de Vânzări in Singapore este SGD 99,068.

