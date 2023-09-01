Xe.com Salarii

Salariul de la Xe.com variază de la $54,170 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $58,133 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Xe.com . Ultima actualizare: 11/29/2025