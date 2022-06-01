Director de Companii
WSO2
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

WSO2 Salarii

Salariul de la WSO2 variază de la $7,914 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $203,975 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la WSO2. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $20K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
$7.9K
Arhitect de Soluții
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la WSO2 este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,975. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la WSO2 este $20,028.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru WSO2

Companii Similare

  • Netwrix
  • Verbit
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse