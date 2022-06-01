WSO2 Salarii

Salariul de la WSO2 variază de la $7,914 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $203,975 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la WSO2 . Ultima actualizare: 9/2/2025