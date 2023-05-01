Wrk Salarii

Director de Companii
Salariul de la Wrk variază de la $69,589 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $109,065 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wrk. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Analist de Afaceri
$69.6K
Designer de Produs
$101K
Vânzări
$88.1K

Inginer Software
$73.3K
Manager Inginerie Software
$109K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Wrk este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $109,065. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wrk este $88,150.

