Wrike Salarii

Salariul de la Wrike variază de la $10,455 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $82,867 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wrike. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $82.9K
Analist de Date
$64.6K
Redactor Tehnic
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Wrike este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $82,867. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wrike este $64,563.

