Wrapbook Salarii

Salariul de la Wrapbook variază de la $106,788 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $234,600 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wrapbook . Ultima actualizare: 9/2/2025