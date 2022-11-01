Director de Companii
Wrapbook
Wrapbook Salarii

Salariul de la Wrapbook variază de la $106,788 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $234,600 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wrapbook. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $145K
Marketing
$178K
Manager de Produs
$132K

Vânzări
$107K
Manager Inginerie Software
$235K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Wrapbook, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Wrapbook is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $234,600. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrapbook is $145,348.

