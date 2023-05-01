Director de Companii
Wpromote
Wpromote Salarii

Salariul de la Wpromote variază de la $73,000 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $112,933 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wpromote. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Marketing
Median $73K
Inginer Software
Median $110K
Data Scientist
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Wpromote este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $112,933. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wpromote este $110,000.

