Woundtech Salarii

Salariul de la Woundtech variază de la $5,213 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $203,975 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Woundtech. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Dezvoltare Afaceri
$204K
Servicii Clienți
$5.2K
Manager de Program
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Woundtech este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,975. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Woundtech este $189,050.

