Compensația pentru Vânzări in United States la Workday variază de la $144K pe year pentru P1 la $313K pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $274K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$135K
$126K
$8.3K
$0
P2
$145K
$145K
$0
$0
P3
$226K
$160K
$29.3K
$36K
P4
$179K
$155K
$17.8K
$6.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
