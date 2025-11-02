Director de Companii
Compensația totală medie pentru Operațiuni Venituri la Workday variază de la $169K la $235K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

$181K - $213K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$169K$181K$213K$235K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni Venituri la Workday ajunge la o compensație totală anuală de $235,316. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Workday pentru rolul de Operațiuni Venituri este $168,945.

Alte Resurse