Compensația pentru Designer de Produs in United States la Workday variază de la $153K pe year pentru P2 la $277K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $223K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$153K
$118K
$28.8K
$5.4K
P3
$196K
$144K
$40.2K
$11.1K
P4
$309K
$190K
$102K
$17.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Funcții incluseAdaugă funcție nouă