Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Interval Comun
Interval Posibil
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Interval Comun
Interval Posibil

Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design Produs la Workday in Denmark ajunge la o compensație totală anuală de DKK 1,758,552. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Workday pentru rolul de Manager Design Produs in Denmark este DKK 1,211,775.

