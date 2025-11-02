Workday Manager Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Workday variază de la PLN 200K la PLN 280K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie PLN 217K - PLN 252K Poland Interval Comun Interval Posibil PLN 200K PLN 217K PLN 252K PLN 280K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Operațiuni de Afaceri contribuțiis la Workday pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.7K + PLN 131K + PLN 82.2K Don't get lowballed

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Workday ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager Operațiuni de Afaceri oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.