Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Workday variază de la PLN 200K la PLN 280K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la Workday ajunge la o compensație totală anuală de PLN 280,041. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Workday pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este PLN 200,030.

