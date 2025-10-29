Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Kazakhstan la WordPress VIP variază de la KZT 16.16M la KZT 22.12M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la WordPress VIP. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

KZT 17.5M - KZT 20.77M
Kazakhstan
Interval Comun
Interval Posibil
KZT 16.16MKZT 17.5MKZT 20.77MKZT 22.12M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la WordPress VIP pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Don't get lowballed

Care sunt nivelurile de carieră la WordPress VIP?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la WordPress VIP in Kazakhstan ajunge la o compensație totală anuală de KZT 22,121,490. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la WordPress VIP pentru rolul de Inginer Software in Kazakhstan este KZT 16,158,306.

