WisdomTree Salarii

Salariul de la WisdomTree variază de la $85,570 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $338,300 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la WisdomTree. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Asistent Administrativ
$85.6K
Analist de Afaceri
$151K
Analist de Date
$87.4K

Manager de Produs
$338K
Întrebări frecvente

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti WisdomTree je Manager de Produs at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $338,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti WisdomTree je $119,093.

