Wildlife Studios Salarii

Salariul de la Wildlife Studios variază de la $19,813 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $767,820 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wildlife Studios. Ultima actualizare: 10/17/2025

Inginer Software
Median $19.8K

Inginer Software Jocuri Video

Manager Inginerie Software
Median $108K
Analist de Afaceri
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Date
$39.5K
Data Scientist
$177K
Designer de Produs
$23.2K
Manager Design de Produs
$768K
Manager de Produs
$26.1K
Manager de Program
$105K
Manager de Proiect
$130K
Recrutor
$22.3K
Arhitect de Soluții
$23.1K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Wildlife Studios este Manager Design de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $767,820. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wildlife Studios este $41,538.

