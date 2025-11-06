Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Amsterdam Area la WeTransfer totalizează €90.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la WeTransfer. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total pe an
€90.7K
Nivel
Senior I
Salariu de bază
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Care sunt nivelurile de carieră la WeTransfer?
Ultimele trimiteri de salarii
Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la WeTransfer in Greater Amsterdam Area ajunge la o compensație totală anuală de €138,432. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la WeTransfer pentru rolul de Inginer Software in Greater Amsterdam Area este €90,671.

