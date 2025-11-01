Director de Companii
Westlake Chemical
Westlake Chemical Specialist în Știința Datelor Salarii

Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Westlake Chemical totalizează $177K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Westlake Chemical. Ultima actualizare: 11/1/2025

Total pe an
$177K
Nivel
L3
Salariu de bază
$150K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$20K
Ani în companie
5-10 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Westlake Chemical?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Westlake Chemical in United States ajunge la o compensație totală anuală de $185,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Westlake Chemical pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $177,000.

Alte Resurse