Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Pune Metropolitan Region la Western Union totalizează ₹4.2M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Western Union. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Total pe an
₹4.2M
Nivel
Solution Architect
Salariu de bază
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
15 Ani
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Western Union in Pune Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,919,407. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Western Union pentru rolul de Arhitect de Soluții in Pune Metropolitan Region este ₹4,442,591.

