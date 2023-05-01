WEKA Salarii

Salariul de la WEKA variază de la $145,884 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $323,375 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la WEKA . Ultima actualizare: 9/20/2025