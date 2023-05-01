Director de Companii
WEKA
WEKA Salarii

Salariul de la WEKA variază de la $145,884 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $323,375 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la WEKA. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Software
Median $146K
Dezvoltare Afaceri
$323K
Vânzări
$225K

Manager Inginerie Software
$322K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at WEKA is Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $323,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEKA is $273,905.

