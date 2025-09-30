Waymo Inginer Software Salarii în Warsaw Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area la Waymo variază de la PLN 80.1K pe year pentru L3 la PLN 97.1K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Warsaw Metropolitan Area totalizează PLN 87K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Waymo. Ultima actualizare: 9/30/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L3 ( Nivel de intrare ) PLN 80.1K PLN 53.4K PLN 17.6K PLN 9.2K L4 PLN 97.1K PLN 64.9K PLN 24K PLN 8.2K L5 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni WMU La Waymo, WMUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) WMUs are Waymo's version of RSUs

