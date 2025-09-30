Director de Companii
Waymo Inginer Software Salarii în Warsaw Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area la Waymo variază de la PLN 80.1K pe year pentru L3 la PLN 97.1K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Warsaw Metropolitan Area totalizează PLN 87K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Waymo. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
(Nivel de intrare)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
WMU

La Waymo, WMUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Inginer Sisteme

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inginer Software sa Waymo in Warsaw Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 112,939. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Waymo para sa Inginer Software role in Warsaw Metropolitan Area ay PLN 87,756.

