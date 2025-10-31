Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in India la WalkingTree Technologies variază de la ₹358K la ₹521K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la WalkingTree Technologies. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

₹411K - ₹468K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹358K₹411K₹468K₹521K
Interval Comun
Interval Posibil

Don't get lowballed

Care sunt nivelurile de carieră la WalkingTree Technologies?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la WalkingTree Technologies in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹520,924. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la WalkingTree Technologies pentru rolul de Inginer Software in India este ₹357,584.

Alte Resurse