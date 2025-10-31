Director de Companii
Wafra Investment Group
Wafra Investment Group Contabil Salarii

Compensația totală medie pentru Contabil in United States la Wafra Investment Group variază de la $209K la $304K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Wafra Investment Group. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

$240K - $273K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$209K$240K$273K$304K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Wafra Investment Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil la Wafra Investment Group in United States ajunge la o compensație totală anuală de $304,440. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wafra Investment Group pentru rolul de Contabil in United States este $208,980.

