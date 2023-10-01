Wadhwani AI Salarii

Director de Companii
Salariul de la Wadhwani AI variază de la $13,918 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $153,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wadhwani AI. Ultima actualizare: 11/13/2025

Specialist în Știința Datelor
Median $33.4K
Inginer Software
$153K
Capitalist de Risc
$13.9K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Wadhwani AI este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $153,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wadhwani AI este $33,372.

