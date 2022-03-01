VVDN Technologies Salarii

Salariul de la VVDN Technologies variază de la $1,172 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $122,400 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VVDN Technologies . Ultima actualizare: 11/13/2025