VVDN Technologies Salarii

Salariul de la VVDN Technologies variază de la $1,172 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $122,400 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VVDN Technologies. Ultima actualizare: 11/13/2025

Inginer Software
Median $100K
Inginer Hardware
$1.2K
Designer de Produs
$4.6K

Manager de Produs
$122K
Arhitect de Soluții
$39.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la VVDN Technologies este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $122,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la VVDN Technologies este $39,689.

