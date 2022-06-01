Director de Companii
Vulcan Cyber Salarii

Salariul de la Vulcan Cyber variază de la $129,052 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Inginer Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Vulcan Cyber. Ultima actualizare: 11/13/2025

Inginer Software
Median $129K
Operațiuni Marketing
$148K
Inginer Vânzări
$174K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Vulcan Cyber este Inginer Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $174,125. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vulcan Cyber este $147,900.

