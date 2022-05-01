VTEX Salarii

Director de Companii
Salariul de la VTEX variază de la $30,845 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $215,070 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VTEX. Ultima actualizare: 11/13/2025

Inginer Software
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Consultant în Management
$84.1K
Marketing
$80.2K

Designer de Produs
$51.6K
Manager de Produs
$60K
Vânzări
$215K
Manager Inginerie Software
$212K
Arhitect de Soluții
$66.5K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la VTEX este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $215,070. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la VTEX este $66,455.

