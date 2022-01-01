Director de Companii
Volvo Car
Volvo Car Salarii

Salariul de la Volvo Car variază de la $4,814 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Volvo Car. Ultima actualizare: 10/17/2025

Inginer Software
Median $66.3K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Manager de Produs
Median $71.1K
Manager Inginerie Software
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
Median $64K
Contabil
$24.1K
Operațiuni de Afaceri
$201K
Analist de Afaceri
$82.6K
Analist de Date
$58.7K
Inginer Hardware
$22.6K
Designer Industrial
$5.9K
Marketing
$52.6K
Inginer Mecanic
$24.9K
Designer de Produs
$83K
Recrutor
$90.2K
Arhitect de Soluții
$69K
Redactor Tehnic
$4.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Volvo Car este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Volvo Car este $65,187.

