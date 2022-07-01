Director de Companii
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Salarii

Salariul de la Voloridge Investment Management variază de la $78,499 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $489,600 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Voloridge Investment Management. Ultima actualizare: 10/17/2025

Inginer Software
Median $200K
Analist de Date
$78.5K
Manager Data Science
$490K

Data Scientist
$248K
Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Rolul cu cea mai mare plată raportată la Voloridge Investment Management este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $489,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Voloridge Investment Management este $224,176.

