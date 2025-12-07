Director de Companii
Volaris Group
Compensația totală medie pentru Dezvoltare Corporativă la Volaris Group variază de la CA$330K la CA$452K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Volaris Group. Ultima actualizare: 12/7/2025

$260K - $308K
Canada
$240K$260K$308K$328K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Corporativă la Volaris Group ajunge la o compensație totală anuală de CA$451,614. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Volaris Group pentru rolul de Dezvoltare Corporativă este CA$329,875.

Alte Resurse

