Compensația pentru Inginer Software in Pune Metropolitan Region la VMware variază de la ₹2.25M pe year pentru P1 la ₹8.4M pe year pentru Staff Engineer 1. Pachetul median de compensație pe year in Pune Metropolitan Region totalizează ₹4.82M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VMware. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La VMware, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)
