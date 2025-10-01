Compensația pentru Inginer Software in Greater Dallas Area la VMware variază de la $163K pe year pentru P3 la $265K pe year pentru Staff Engineer 1. Pachetul median de compensație pe year in Greater Dallas Area totalizează $213K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la VMware. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La VMware, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)
